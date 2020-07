Pologne

L’opposition conteste le résultat de l’élection présidentielle

La Plateforme civique, dont le candidat Rafal Trzaskowski a perdu le scrutin du 12 juillet, a mis en cause des irrégularités lors du vote. Elle a déposé un recours devant la Cour suprême.

La Plateforme civique (PO), dont le candidat Rafal Trzaskowski a perdu de peu ce scrutin, a mis en cause des irrégularités et la partialité présumées de la télévision publique. «Nous avons demandé que l’élection soit déclarée invalide», a déclaré le chef de la Plateforme civique Borys Budka à la presse.

Plaintes pour irrégularités

Elzbieta Witek, présidente de la Diète ou chambre basse du parlement, et membre du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, a souligné que «chacun peut faire appel». «Ces appels seront examinés», a-t-elle ajouté, disant douter qu’ils puissent «avoir un impact sur le résultat du vote». Selon la Constitution, la Cour suprême a jusqu’au 3 août pour se prononcer sur la validité du scrutin.

Couverture partiale à la télévision publique

Des observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont indiqué lundi que le vote avait été «terni» par une couverture partiale à la télévision publique. La campagne électorale et «la couverture par les médias publics ont été marquées par une rhétorique homophobe, xénophobe et antisémite», selon un communiqué du Bureau de l’OSCE chargé des Institutions démocratiques et des droits de l'homme (ODIHR).