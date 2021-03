Bolivie : L’opposition dans la rue contre la détention de l’ex-présidente

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue lundi dans les principales villes de Bolivie pour protester contre la détention de l’ancienne présidente par intérim Jeanine Añez, accusée d’avoir mené un coup d’État contre son prédécesseur Evo Morales.

Des rassemblements ont eu lieu dans la capitale La Paz, à Cochabamba, à Sucre, à Trinidad et à Santa Cruz, capitale économique de la Bolivie et fief de l’opposition au Mouvement vers le socialisme (MAS) d’Evo Morales et de l’actuel président bolivien Luis Arce. À Santa Cruz, la grande ville du sud-est, environ 40’000 personnes se sont réunies sur la place Cristo Redentor, lieu traditionnel des manifestations de la droite bolivienne, selon les estimations des autorités locales.