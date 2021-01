Nicaragua : L’opposition dénonce des persécutions avant les élections

L’opposition nicaraguayenne dit subir des pressions du pouvoir, alors que le président Daniel Ortega devrait briguer en novembre un quatrième mandat.

Au moins 52 dirigeants de l’opposition ont été victimes de «persécution, harcèlement, agressions, saisies, vols et détentions» en 2020 par la police ou par des partisans du pouvoir, selon un rapport présenté par l’alliance d’opposition Unité Nationale Bleu et Blanc (UNAB). L’UNAB regroupe des organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme ainsi que des partis politiques non représentés au Parlement.