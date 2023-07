Venezuela: L’opposition dénonce les intimidations des pro-Maduro

«Des personnes armées» parmi les agresseurs

Depuis un autre endroit de Petare, Maria Corina Machado a déclaré que le gouvernement s’était «employé à semer la terreur et la violence». «Nous avons tous vu ce qui se passe en ce moment, dans ce quartier de Petare, où des centaines et des centaines de Vénézuéliens venus nous rencontrer aujourd’hui ont été menacés, intimidés et violentés par le régime», a déclaré la candidate, selon une vidéo postée sur Twitter par Vente Venezuela, le parti qui la soutient. Elle a assuré que parmi les agresseurs se trouvaient «des personnes armées» et que le gouvernement voulait la faire «renoncer» à son intention de se faire élire à la présidence.