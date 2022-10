France : L’opposition dénonce un «acte de brutalité antidémocratique»

La Première ministre française a annoncé, mercredi, que le gouvernement allait adopter, sans vote, la première partie du budget pour 2023, court-circuitant ainsi l’Assemblée nationale, où le camp du président Emmanuel Macron ne dispose plus de la majorité absolue, ce qui a provoqué la colère des oppositions.

«Coup de force antidémocratique»

Après plus d’une semaine, soit cinquante-cinq heures d’échanges parfois houleux et de défaites en série pour le camp présidentiel sur des votes d’amendements sur le budget, il n’y avait plus guère de doutes sur l’utilisation de cet outil. Son activation est «un coup de force antidémocratique doublé d’un mépris», selon le député de la gauche radicale Eric Coquerel, un «déni de démocratie» selon le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.