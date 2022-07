Tunisie : L’opposition dénonce une falsification des chiffres électoraux

Un référendum s’est tenu lundi sur une nouvelle Constitution contestée qui octroie de vastes prérogatives au président de la République. La plupart des grands partis d’opposition ont boycotté la consultation. Selon l’Instance chargée d’organiser ce scrutin, Isie, plus de 27% des électeurs, sur 9,3 millions d’inscrits, ont voté.

«Les chiffres sortis de l’Isie sont amplifiés et ne correspondent pas à ce qui a été constaté dans les régions par des observateurs», a affirmé devant la presse, Ahmed Néjib Chebbi, dirigeant du FSN. Cette instance électorale «n’est pas intègre et impartiale» et ses «chiffres sont falsifiés», a-t-il accusé. Pour lui, le faible taux de participation au référendum qui a été boycotté selon lui «par les deux tiers» du corps électoral, a prouvé «l’échec du coup d’Etat de Kais Saied».