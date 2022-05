Grenoble (F) : L’opposition dépose un recours contre l’autorisation du burkini à la piscine

Au lendemain de l’adoption du nouveau règlement grenoblois autorisant le maillot intégral ainsi que le monokini, une suspension de la décision a été réclamée, mardi, devant la justice.

Adopté à une courte majorité sous l’impulsion du maire écologiste Eric Piolle, le nouveau règlement intérieur des piscines prévoit que la longueur des maillots ne sera plus limitée, ce qui se traduira de fait par l’autorisation du burkini mais aussi de la baignade seins nus pour les femmes et du maillot anti-UV pour tous. Cette disposition est très controversée, y compris au sein de la majorité municipale, dont une partie a voté contre le texte. Elle a valu ces dernières semaines une pluie de critiques à Eric Piolle, qui estime de son côté que le burkini est un «non-sujet» et n’a pas lieu d’être interdit dans les piscines.

Darmanin dénonce une «inacceptable provocation»

«Nous appelons la justice à se prononcer sur le fond du dossier», a expliqué pour sa part Alain Carignon qui, à l’issue du vote, a dénoncé un «jour sombre pour Grenoble». Le nouveau règlement «remet en cause le vivre-ensemble, il fait reculer la cause des femmes et est une ouverture à l’islamisme politique que nous récusons», a-t-il souligné, estimant qu’Eric Piolle «n’était pas légitime pour prendre une telle décision, parce qu’il est minoritaire dans son Conseil municipal et probablement dans la ville».