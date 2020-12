Centrafrique : L’opposition «exige» le report des élections

Accusée de coup d’État par le gouvernement, la coalition de l’opposition, menée par l’ex-président François Bozizé, a demandé le report de l’élection présidentielle du 27 décembre.

La coalition de l’opposition en Centrafrique a exigé dimanche le report des élections présidentielles et législatives du 27 décembre. Le gouvernement a dénoncé samedi une tentative de coup d’État par l’ex-chef d’État François Bozizé, démentie par son parti.

La Coalition de l’opposition démocratique (COD-2020), dont l’ancien président François Bozizé était le chef de file jusqu’à récemment, «exige le report des élections (…) jusqu’au rétablissement de la paix et de la sécurité» dans un communiqué publié dimanche.

La coalition, qui regroupe les plus importants partis et mouvements de l’opposition au président sortant et favori du scrutin Faustin Archange Touadéra, exige aussi «la convocation sans délai» des «forces vives de la Nation».