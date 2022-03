Venezuela : L’opposition exige «une date» pour la présidentielle vénézuélienne

Juan Guaidó a assuré que les leaders de l’opposition étaient tombés d’accord pour mettre en place une primaire avant une éventuelle élection présidentielle.

Le leader de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó a estimé, jeudi, que celle-ci devait concentrer ses efforts sur l’«exigence d’une date» pour la présidentielle et assuré que toutes ses composantes étaient d’accord sur le principe d’une primaire qui permettrait de gagner.

«Il faut demander (…) ce qu’il (le pouvoir) nous doit depuis 2018 (…), la date de l’élection présidentielle et parlementaire dans des conditions libres et justes», a affirmé Juan Guaidó, considéré comme président par intérim par les États-Unis et une grande partie de la communauté internationale qui ne reconnaissent pas la réélection, en 2018, du président Nicolás Maduro.