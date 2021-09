Hongrie : L’opposition hongroise suspend sa primaire après une «cyberattaque»

Un afflux de connexions a été constaté deux heures après le début de la primaire de l’opposition en Hongrie, samedi, poussant à suspendre le processus.

Le maire libéral et écologiste de Budapest, Gergely Karacsony, qui figure parmi les favoris de la primaire, a évoqué dans les médias des éléments pointant vers «des serveurs chinois».

Un afflux de connexions a été constaté deux heures après le coup d’envoi dans la matinée, provoquant une surcharge du système informatique et un arrêt du vote électronique. Le processus doit reprendre lundi mais il faudra 36 heures pour déterminer les causes exactes du problème, selon un des organisateurs.

Le maire libéral et écologiste de Budapest, Gergely Karacsony, qui figure parmi les favoris de la primaire, a évoqué dans les médias des éléments pointant vers «des serveurs chinois», appelant les électeurs à se remobiliser la semaine prochaine. Le vote doit se dérouler jusqu’au 26 septembre pour départager les cinq prétendants au poste de Premier ministre, puis si nécessaire du 4 au 10 octobre, pour un second tour pour départager les trois arrivés en tête.

«Tout sauf Orban»

C’est un processus inédit qui se joue dans ce pays d’Europe centrale comptant 9,8 millions d’habitants, gouverné depuis 2010 par le Fidesz de Viktor Orban. Portés par des municipales prometteuses en 2019 et des sondages favorables, six partis allant de la gauche aux nationalistes se sont alliés pour tenter de battre le chef du gouvernement sortant aux législatives en avril prochain.

«Malgré les clivages idéologiques», le «tout sauf Orban» l’emporte sur les autres considérations, estime l’analyste Daniel Mikecz, du groupe de réflexion Republikon. Les différentes formations sont unies par leur détestation du Premier ministre souverainiste de 58 ans, coutumier des bras de fer avec Bruxelles sur les migrants ou la question des personnes homosexuelles, qu’ils accusent de dérive autoritaire et de corruption.

Cinq candidats sont en lice pour le poste de futur Premier ministre et une centaine de représentants devront aussi être choisis dans chacune des circonscriptions. Outre Gergely Karacsony (46 ans), Peter Jakab (41 ans), le chef du Jobbik, un parti au passé d’extrême droite et l’eurodéputée socialiste Klara Dobrev (49 ans) apparaissent bien placés dans les sondages.

Long cheminement

Une alliance d’autant plus indispensable que Viktor Orban «a changé la loi électorale» une fois au pouvoir, remodelant le système à son avantage selon ses détracteurs. «Avant, nous avions un système à deux tours», rappelle Ferenc Gelencser, candidat du mouvement centriste Momentum. L’alliance tient donc surtout du mariage de raison et pour affronter Viktor Orban, les six partis de l’opposition mettent volontiers de côté leurs différends.