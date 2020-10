Côte d’Ivoire : L’opposition ivoirienne hésite à participer à la présidentielle

L’opposition ivoirienne dénonce toujours la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat, lors de l’élection du 31 octobre.

L’opposition ivoirienne a une nouvelle fois laisser planer le doute sur sa participation à la présidentielle du 31 octobre. Elle n’a pas retiré auprès de la Commission électorale indépendante (CEI) ses «spécimens d’affiches et de bulletins de vote».

«Pour nous, la CEI n’existe plus en tant qu’organe compétent chargé de l’organisation de la présidentielle», a expliqué Maurice Kakou Guikahué, numéro deux du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, principal parti d’opposition) de l’ex-président Henri Konan Bédié.

Alors que la campagne électorale s’ouvre jeudi, «les représentants» d’Henri Konan Bédié et de l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan «ne se sont toujours pas présentés» pour retirer les «specimens», a expliqué le porte-parole de la CEI, Inza Kigbafori, mais «ils peuvent toujours venir les chercher». Le retrait des «spécimens» n’est pas indispensable pour participer à l’élection.

Appel à négocier

Une aile du Front populaire ivoirien (FPI), dirigée par Pascal Affi N’Guessan, a de son côté rappelé ses militants et sympathisants qu’en application du mot d’ordre de «désobéissance civile» lancé par l’opposition, «ils sont invités à ne pas prendre part à l’opération de distribution et de retrait des cartes d’électeurs», qui débute ce mercredi et dure jusqu’au 20 octobre.