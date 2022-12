Venezuela : L’opposition met fin au gouvernement et à la présidence «intérimaires»

L’opposition vénézuélienne a mis fin vendredi au «gouvernement intérimaire» et à sa présidence par Juan Guaido, qui s’était autoproclamé président en janvier 2019 alors que l’opposition et une partie de la communauté internationale ne reconnaissaient pas la réélection de Nicolas Maduro en 2018. Cette présidence «intérimaire» qui avait été reconnue par les États-Unis et la France notamment, n’a pas atteint son but d’évincer Maduro du pouvoir. Le soutien international s’était depuis étiolé.