Thaïlande: L’opposition pro-démocratie crée la surprise aux législatives

«Je suis le prochain Premier ministre»

Pita Limjaroenrat a assuré lundi qu’il était «prêt à devenir le prochain Premier ministre». Il a revendiqué la victoire de son mouvement progressiste, qui devance Pheu Thai, l’autre force de l’opposition. «Je suis Pita Limjaroenrat, le prochain Premier ministre de la Thaïlande», a-t-il lancé lors d’une conférence de presse à Bangkok. «Nous sommes prêts à former un gouvernement», a-t-il insisté, promettant d’être «un Premier ministre pour tout le monde.» Il a indiqué avoir parlé avec Paetongtarn Shinawatra, son homologue de Pheu Thai, pour former une coalition de six partis qui rassemblerait «309» des 500 sièges de la Chambre basse.