Législatives au Koweït : L’opposition rafle près de la moitié des sièges

Vingt-quatre des cinquante membres de l’Assemblée nationale élus samedi lors du scrutin appartiennent à des groupes d’opposition ou sont proches d’eux, contre seize dans l’ancienne législature.

Le reste des voix est allé à des fidèles du pouvoir, des nationalistes et libéraux qui défendent les droits, notamment des femmes ou des minorités.

Pas de candidate élue

L’élection de 30 candidats de moins de 45 ans semble toutefois prometteuse pour les jeunes qui attendent un changement et des réformes.

Selon l’usage, le gouvernement a démissionné dimanche et gère les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau cabinet. La première session parlementaire a été fixée au 15 décembre, selon l’agence officielle Kuna.

Campagne terne

«Un grand changement»

Trente-et-un nouveaux visages entrent au Parlement. Pour l’analyste koweïtien Ayed al-Manaa, la composition de la nouvelle assemblée connaît «un grand changement». «C’est une indication de la colère des électeurs face au bilan du Parlement précédent et de leur désir de changement dans les domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation et des services», a-t-il dit à l’AFP.

Lulwa Saleh Al-Mulla, qui dirige l’association culturelle et sociale des femmes, s’est déclarée déçue par l’absence de représentation des femmes au Parlement. «Mais le peuple a voté pour un changement et a renversé certains éléments corrompus qui ont déformé l’image de la démocratie et abusé de leur position à l’assemblée», a-t-elle ajouté.