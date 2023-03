Guinée: L’opposition reporte des manifestations pour ouvrir les discussions

Des heurts entre population et forces de police ont eu lieu cet été. Plusieurs personnes avaient alors été blessées, déplorait le Front national de défense de la Constitution (FNDC), l’une des composantes des Forces vives.

L’opposition en Guinée a reporté une manifestation prévue lundi à Conakry pour «donner une chance aux discussions» avec la junte après avoir obtenu l’abandon des poursuites contre un de ses cadres, a appris l’AFP auprès d’un de ses responsables. Les autorités ont classé vendredi le dossier d’Abdoul Sacko, un cadre des Forces vives, une coalition des principaux partis, de syndicats et d’organisations non-gouvernementales.

M. Sacko avait été interpellé le 11 mars, apparemment en dehors de toute procédure, et relâché le même jour, alors que des leaders religieux tentaient de mettre fin à des mois de silence entre junte et opposition et de dissiper des tensions menaçant de dégénérer dans ce pays coutumier des violences politiques.