Albanie - L’opposition revendique la victoire lors des législatives

Selon la Commission électorale centrale (CEC), la publication des résultats pourrait prendre jusqu’à deux jours après ce scrutin qui ponctue une campagne émaillée d’insultes, d’accusations de corruption et d’incidents violents.

Les élections surveillées de très près par les capitales occidentales mettaient aux prises Edi Rama, le chef socialiste du gouvernement et une opposition aussi hétéroclite que déterminée à le faire chuter, réunie derrière le chef du parti démocrate (centre-droit) Lulzim Basha. «La victoire est claire», a déclaré le juriste de 46 ans sous les applaudissements de ses partisans. «Merci à tous les citoyens qui ont choisi le changement».

De rares sondages sortis des urnes donnaient des résultats contradictoires et Edi Rama a dit qu’il s’en remettait au contenu des urnes. «Les suppositions, les sondages, les "exit-polls" (…) font partie des prédictions d’avant-match. Le résultat du match est dans les urnes».

Depuis la fin du communisme en Albanie au début des années 1990, les résultats électoraux sont systématiquement contestés et donnent lieu à des soupçons de fraudes. Ce pays pauvre, victime d’un tremblement de terre dévastateur fin 2019, accuse durement le coût économique et sanitaire de la pandémie provoquée par le coronavirus qui y a fait près de 2400 morts.

«Les jeunes doivent rester»

Dans leur affrontement avec les socialistes, les démocrates ont reçu le concours du Mouvement socialiste de l’intégration (MSI) fondé par le président Ilir Meta, un farouche adversaire d’Edi Rama. Le MSI, qui a souvent joué le rôle de faiseur de roi, a présenté sa propre liste pour ratisser le plus large possible dans les rangs des électeurs mécontents du Premier ministre.

Bruxelles a dit oui à l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie mais sans fixer de date. Tous promettent de mener à leur terme les changements nécessaires, à commencer par la réforme du système judiciaire et la lutte contre la criminalité organisée. Edi Rama accuse ses adversaires d’avoir pour seul point commun la volonté de le renverser mais promet de se retirer s’il n’obtient pas la majorité parlementaire.

Il réclame du temps pour finir les projets d’infrastructures entravés par la pandémie et continuer de reconstruire les milliers de logements détruits par le séisme. Cet artiste-peintre de 56 ans mise sur une campagne de vaccination massive qui doit permettre l’immunisation fin mai d’un demi-million d’Albanais et la relance de l’industrie touristique.

«Fourches»

En face, l’opposition promet de soutenir l’économie en aidant les petites entreprises et accuse le sortant de tous les maux. Edi Rama «a manipulé les résultats des précédentes élections, a mis la main avec une poignée de gens sur l’économie, contrôle tous les pouvoirs et entrave les perspectives européennes de l’Albanie», assène Lulzim Basha.

Le chef du gouvernement sortant dément toutes ces allégations et accuse ses adversaires d’avoir peur de la réforme judiciaire en cours. La vie politique albanaise est souvent marquée par l’outrance verbale et une rhétorique incendiaire. La journée électorale s’est cependant déroulée dans le calme et le président de la CEC Ilirjan Celibashina salué «l’intégrité» du processus, demandant aux partis d’attendre patiemment le dépouillement des voix.