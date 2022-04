Sri Lanka : L’opposition sri lankaise rejette la proposition d’union nationale

Appelée à former un gouvernement d’union nationale au Sri Lanka, l’opposition a refusé et a demandé la démission du président Gotabaya Rajapaksa.

Le pays de 22 millions d’habitants souffre de pénuries de biens essentiels, de coupures d’électricité et d’une inflation record.

L’opposition sri lankaise a rejeté, lundi, en la qualifiant d’«absurde», l’invitation du président à former un gouvernement d’union nationale, réclamant au contraire sa démission en raison de l’aggravation des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments qui affectent le pays.

Cette demande du président Gotabaya Rajapaksa est intervenue tandis que les forces de l’ordre réprimaient de nouvelles manifestations. La police a tiré des gaz lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour disperser les milliers de manifestants qui ont tenté de prendre d’assaut le domicile privé du premier ministre Mahinda Rajapaksa, frère aîné du président et chef du clan familial, à Tangalle, dans le sud de l’île.

Impensable

De tels rassemblements étaient encore impensables il y a quelques mois dans cette région, traditionnel bastion du soutien aux Rajapaksa. À Colombo, des centaines d’hommes et de femmes ont assiégé, lundi soir pendant plusieurs heures, les bureaux du président et du premier ministre, protégés par des policiers en armes.

Le président a demandé aux partis d’opposition représentés au parlement de «se joindre à l’effort de recherche de solutions à la crise nationale», après la démission dans la nuit de dimanche à lundi de tous les membres du pouvoir exécutif, à l’exception du président lui-même et du premier ministre.

Une proposition catégoriquement rejetée. «Nous ne rejoindrons pas ce gouvernement», a réagi à l’AFP Eran Wickramaratne, du principal parti d’opposition Samagi Jana Balawegaya (SJB). Autrefois populaire et puissante, «la famille Rajapaksa doit se retirer», a-t-il tranché.

Pire crise économique

Le président «doit vraiment être fou pour penser que les députés de l’opposition soutiendront un gouvernement qui s’effondre», a déclaré de son côté à la presse Anura Dissanayake, du Front de libération du peuple (JVP, gauche). «Sa proposition est absurde et rend furieux le peuple qui réclame sa démission», a ajouté à l’AFP Abraham Sumanthiran, de l’Alliance nationale tamoule.

Le pays de 22 millions d’habitants souffre de pénuries de biens essentiels (aliments, carburant, médicaments), de coupures d’électricité et d’une inflation record, sans que rien ne laisse présager la fin de ces difficultés. La pandémie de Covid a fait chuter les revenus du tourisme et les transferts de fonds et, en grave pénurie de devises étrangères, le Sri Lanka peine à assurer le service de sa dette, qui s’élève à 51 milliards de dollars.