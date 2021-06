Arménie : Victoire de Pachinian: l’ex-président va saisir la justice

L’ex-président arménien Robert Kotcharian n’a pas décidé de renoncer si facilement à son poste. Il a décidé de contester la victoire à son successeur, a-t-il annoncé mardi.

«Continuer le combat»

L’ex-président a aussi promis de «continuer le combat» au Parlement et «dans la rue», sa formation, qui a déjà organisé plusieurs manifestations contre Nikol Pachinian ces derniers mois, ayant «beaucoup de partisans».

Malgré les accusations de l’opposition, les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont qualifié lundi les législatives arméniennes de «concurrentielles et bien organisées», louant une campagne «démocratique» et un dépouillement des bulletins «hautement transparent».