Législatives au Sénégal : L’opposition veut décaler la parution des résultats des élections

Depuis les élections législatives de dimanche au Sénégal, le pouvoir et l’opposition revendiquent chacun la victoire.

L’opposition sénégalaise a demandé mercredi soir à Dakar la suspension de la publication des résultats des élections législatives, prévue jeudi après-midi, pour examiner ses plaintes à la suite d’«irrégularités» et de «fraudes».

Les camps du pouvoir et de l’opposition revendiquent chacun la victoire aux législatives de dimanche qui visent à renouveler les 165 sièges à l’Assemblée nationale, largement contrôlée par la coalition présidentielle.

«Fraude massive»

Déthié Fall est un responsable de l’alliance formée par les coalitions Yewwi Askan Wi (libérer le peuple en wolof) et Wallu Sénégal (Sauver le Sénégal), dirigées respectivement par le principal opposant Ousmane Sonko et l’ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012).

Une autre responsable de l’alliance, Aïda Mbodj, a parlé de «bourrage d’urnes» et de «procès-verbaux préfabriqués et sans signature qu’ils (le pouvoir) ont créés eux-mêmes» dans des localités du nord du Sénégal dont Matam, Podor, Ranérou et Kanel, des fiefs du président Sall.