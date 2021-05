Venezuela : L’opposition veut la levée des sanctions contre des «élections libres»

Le leader de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido a proposé mardi de nouvelles négociations avec le pouvoir. En soirée, Nicolás Maduro a laissé la porte ouverte tout en minimisant son poids et son importance.

«Le Venezuela a besoin d’un accord de salut national. Un accord entre les forces démocratiques (…), le régime, et la communauté internationale», a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux l’opposant Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une partie de la communauté internationale (58 pays dont les États-Unis). Les négociations entre le régime de Nicolás Maduro et l’opposition sont au point mort depuis août 2019.

Juan Guaido réclame «un accord qui comprend un calendrier pour des élections libres et justes pour la présidentielle, les législatives, les régionales et les municipales avec un soutien et des observateurs internationaux». Il estime que la communauté internationale peut «encourager le régime d’une levée progressive des sanctions conditionnée avec le respect des objectifs de l’accord».