Thaïlande: L’opposition vise une coalition contre les militaires

Move Forward a remporté 152 sièges à l’Assemblée nationale, et Pheu Thai 141. Avec le ralliement des quatre autres formations, ils peuvent former une majorité parlementaire avec un peu plus de 300 députés sur 500. Mais les règles électorales contraignent le bloc prodémocratie à composer avec 250 sénateurs nommés par les généraux, et qui participent aussi au vote pour le Premier ministre.