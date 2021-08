Van futuriste : L’option camping-car du Cybertruck de Tesla cartonne

Une firme a déjà enregistré pour 80 millions de dollars de précommandes pour ajouter un mode travail et loisirs à la camionnette électrique.

Elon Musk n’a pas tenu ses promesses pour lancer cette année encore la production de son camion électrique futuriste. Cela n’a pas suffi à faire tomber l’engouement autour de son Cybertruck au design inédit. Et ce n’est pas pour déplaire à Stream It, firme américaine qui a conçu une extension pour le transformer en camping-car prêt paré pour un pique-nique en campagne ou une séance improvisée de télétravail.

Spécialisée dans les techniques d’intelligence artificielle et de logiciels, Stream It revendique déjà pour 80 millions de dollars de précommandes pour son Cyberlandr vendu à 50 000 dollars. Son patron Lance King dit en avoir eu l’idée en passant précommande du Cybertruck. «L’industrie du camping-car n’a pas innové depuis 50 ans, a-t-il déclaré à BusinessInsider. Ils ne vont pas avoir un coup de génie et en créer un nouveau. Et je me suis dit: qui pourrait le faire?» Il a fait sien l’adage qui dit qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. «Nous avons les développeurs de logiciels, nous avons l’IA, et nous sommes vraiment créatifs», a-t-il souligné.