L’orage a causé des dégâts pour 90 millions à La Chaux-de-Fonds

Après la violente tempête qui s’est abattue lundi sur les Montagnes neuchâteloises faisant un mort et 40 blessés, la situation est désormais sous contrôle, annoncent la police neuchâteloise et la Ville de La Chaux-de-Fonds. La priorité des travaux s’oriente désormais sur le déblaiement et la sécurisation des infrastructures urbaines et forestières touchées par l’orage. Mais les dégâts sont d’ores et déjà énormes. Un premier bilan fait état d’une facture de 70 à 90 millions de francs à La Chaux-de-Fonds, selon l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) qui a reçu près de1500 appels pour déclarer des sinistres.