Festival aux Portes du Soleil: Loran, metteur d’ambiance et voix de Rock The Pistes

Toute personne qui s’est rendue au moins une fois à un concert de Rock The Pistes l’a entendu. Lui, c’est Loran. Logique, le solide Normand de 52 ans est le DJ attitré du festival. Celui qui est animateur sur la radio RTL2 mixe en effet avant et après les têtes d’affiche. «Je suis arrivé à Rock The Pistes via la radio. Elle était partenaire de l’événement et avait envoyé un DJ pour la représenter», raconte Loran, à l’heure de l’apéro, dans un bar de Morzine (F), ville au cœur des Portes du Soleil. Pour lui, il n’y a rien d’ingrat à chauffer un public: «J’y prends beaucoup de plaisir même si c’est toujours un défi. Je travaille mes sets par rapport à l’artiste qui me succède. Je m’intéresse à ce qu’il fait pour essayer de coller au mieux avec son public. En fait, c’est comme si j’installais une petite rampe de lancement pour la tête d’affiche», image ce mélomane qui dit aimer tous les styles de musique et avoir des vinyles dans chaque pièce de sa maison.