Lorde explique pourquoi ses fans ont dû se taire

Musique : Lorde dit pourquoi elle a demandé à ses fans de se taire

La chanteuse s’est prononcée sur d’anciennes vidéos de ses concerts devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le matin du 23 avril 2022, la chanteuse est sortie de son silence concernant ces images, captées lors de la tournée de son album «Melodrama» paru en 2017, visionnées par plus d’une dizaine de millions d’internautes en seulement une semaine. «Je viens de me réveiller. Je voudrais vous parler de ce moment où je fais taire les gens. C’est quelque chose que j’ai demandé à plusieurs reprises sur cette chanson, quand je désirais la chanter a capella ou loin du micro pour que les gens puissent m’entendre. Si vous venez à mes concerts, vous savez que, durant une heure et demie, nous chantons et crions tous ensemble», a-t-elle expliqué via un compte de fans sur Instagram.

Le soir même, l’artiste de 25 ans a poursuivi ses explications sur scène à Chicago. «Je pense qu’il y a des moments pour le silence et des moments pour le bruit. Il y a des moments qui n’appartiennent qu’à une seule personne (ndlr: Lorde évoque sa maman dans «Writer In The Dark») et d’autres qui nous appartiennent à tous. L’internet a décidé que mon comportement a été mauvais et grossier. Je me suis sentie bizarre, mal comprise, avec ça», a-t-elle expliqué à la foule avant de lui demander de reprendre avec elle «Writer In The Dark» .