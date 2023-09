Lorde lutte contre une mystérieuse maladie

La Néo-Zélandaise, qui n’aime pas les critiques, a pris cette décision même si ses problèmes de santé continuent à lui empoisonner l’existence. «Mon corps est vraiment enflammé, il essaie de me dire quelque chose et j’essaie de le soutenir mais rien ne semble m’aider et je suis frustrée. Mon intestin ne fonctionne pas correctement, ma peau est plus mauvaise que jamais, je suis tombée malade une demi-douzaine de fois», a continué la jeune femme.