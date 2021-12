New York : L’ordi du créateur de Wikipédia et le NFT de sa première page aux enchères

La maison Christie’s met aux enchères l’ordinateur personnel de Jimmy Wales ainsi qu’un objet numérique certifié de la première page de l’encyclopédie en ligne.

Le second lot est un NFT, un objet numérique certifié unique grâce à la technologie de la blockchain, «créé par Jimmy Wales et qui restitue ce à quoi ressemblait Wikipédia au moment où il l’a installé et où il a lancé sa première page, avec les mots +Hello world+», a expliqué à l’AFP Peter Klarnet, spécialiste des livres et manuscrits chez Christie’s.