Italie: L’ordre de tuer un nouvel ours a été signé

Motif de sécurité publique

Son euthanasie, a fait valoir la province, est «justifiée par la nécessité de préserver la santé et la sécurité publique» dans la région montagneuse et boisée du Trentin, où la population des ours est estimée à environ 120 individus. Cette annonce risque de souffler sur les flammes de la discorde en Italie, où les ONG de défense des animaux dénoncent avec virulence la gestion de la faune sauvage par les autorités locales du Trentin. Celles-ci ont capturé dans la nuit de lundi à mardi l’ourse «JJ4», qui avait attaqué et tué le 5 avril un joggeur de 26 ans, Andrea Papi, sur la commune de Caldes.