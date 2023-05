Eurovision: Loreen accusée de plagiat pour son titre Tattoo

Et si la victoire de Loreen au Concours Eurovision de la chanson samedi 13 mai 2023 était un peu trop belle pour être vraie? C’est ce que semblent penser certains internautes qui ont relevé d’étranges similitudes entre la chanson «Tattoo» de la Suédoise et d’autres titres.

Ainsi, sur TikTok, un fan de l’Eurovision a posté un montage dans lequel il alterne des extraits de «Tattoo» avec des passages de cinq chansons – «Flying Free» de Pont Aeri, «The Winner Takes It All», d’ABBA, «In Captivity», de Mika Newton, «Sketos Ego», de Georgia Dagaki et «Frozen» de Madonna – et force est de constater que la démonstration est plutôt convaincante. Il n’en fallait pas plus pour que des fans du concours demandent une enquête, voire que son prix soit retiré à la Suédoise.

Une 7e victoire pour la Suède à l’Eurovision

En mars 2023 déjà, des ressemblances avaient été notées entre la mélodie de «Tattoo» et celle de la chanson de l’Ukrainienne Mika Newton. À ce moment-là, Mika avait pris la parole sur les réseaux sociaux: «Les amis, je ne veux pas faire de drames, je n’en ai pas besoin. Et je veux que Loreen gagne une nouvelle fois l’Eurovision. La vie est trop courte pour se disputer afin de savoir si des chansons sont les mêmes ou non. Certains pensent que oui, d’autres que non. S’il vous plaît, arrêtez de me bombarder de messages. Soutenons-nous les uns les autres!»