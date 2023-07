Tour de France féminin: La 3e étape pour Lorena Wiebes

Wiebes a justifié son statut de meilleure sprinteuse du monde en profitant du travail de ses équipières qui ont permis au peloton de reprendre sur le fil la Belge Julie Van de Velde, échappée à 58 kilomètres de la ligne et seulement reprise à 250 mètres du but.

Chabbey et Reusser ne se quittent pas

La Genevoise Elise Chabbey (30e) et la Bernoise Marlen Reusser (32e) ont terminé dans un second groupe, à deux secondes de la gagnante, alors que la Zougoise Elena Hartmann s’est classée 123e, à 4’04’’. Au général, Chabbey et Reusser pointent aux 11e et 12e places, toutes deux à 1’09’’de Kopecky et Hartmann à la 80e place (à 12’25’’).