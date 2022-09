Royaume-Uni : L’organisateur du couronnement de Charles III tente d’éviter un retrait de permis

Le duc de Norfolk (à gauche) a organisé les funérailles de la reine Elizabeth II et dit avoir besoin de sa voiture pour préparer le couronnement de Charles III.

Edward Fitzalan-Howard a plaidé coupable, lundi, devant le tribunal à Londres pour avoir utilisé son téléphone portable et probablement brûlé un feu rouge devant une voiture de police alors qu’il conduisait, le 7 avril. Le duc de Norfolk, le plus haut placé en Angleterre, qui détient aussi le titre de comte maréchal, a déjà eu deux contraventions pour excès de vitesse en 2019 et risque une interdiction de conduire.