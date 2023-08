Lausanne: L’organisation du 1er Août pointée du doigt

«Ça aurait été bien d’avertir les gens sur place. Il y avait énormément de monde qui attendait les feux», déplore une Lausannoise. Mardi soir, le feu d’artifice prévu à Ouchy a dû être annulé à la dernière minute. Les barges depuis lesquelles il devait être tiré n’ont pas pu quitter le port du Bouveret (VS), en raison d’une météo défavorable. Cette information n’est toutefois pas parvenue à tout le monde, ce qui a suscité beaucoup d’incompréhension. Et ce d’autant plus que des feux étaient tirés dans les communes alentours.