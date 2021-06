Festival de cinéma : L’Orient en tête d’affiche à Genève

Le Festival international du film oriental de Genève (FIFOG) tient sa 16e édition du 21 au 27 juin 2021. Demandez le programme!

Joumana Haddad, présidente d’honneur du FIFOG 2021. L’écrivaine et journaliste libanaise sera en dédicace le samedi 26 juin 2021 de 16 h à 17 h 30 à Payot Cornavin.

S’il est un thème qui traverse le Festival international du film oriental de Genève ( FIFOG ), c’est bien l’espoir. Parfois en filigrane, parfois très explicitement, comme en 2018 et sa thématique de l’espoir au féminin, et en 2021 avec l’espoir tout court.

L’espoir, le FIFOG n’en a jamais manqué. Après tout, il a survécu en 2018 à la menace du retrait de la subvention annuelle de la Ville de Genève, et en 2020 à un certain Covid-19 qui le contraint à se réinventer en ligne, avant un passage aux Cinémas du Grütli et à Fonction: Cinéma (Genève) sur 2 jours en septembre.