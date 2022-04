Lancy/Châtelaine (GE) : L’origine de la fuite de gaz repérée après douze heures

Les services d’urgence sont restés à pied d’oeuvre jusqu’à une heure trente du matin pour identifier l’origine de la fuite de gaz de Châtelaine.

Après avoir fermé le viaduc de l’Ecu vendredi après-midi, les services d’urgence ont coupé la circulation sur le pont Butin entre 21h30 et 1h30 du matin, samedi. En cause, la fuite de gaz repérée douze heures plus tôt à la rue Jean-Simonet, dans le quartier de Châtelaine. Dans un premier temps, l’immeuble avait été évacué et la circulation déviée à cause de la concentration du gaz dans les environs. Dans un deuxième temps, les valeurs étant redescendues, les accès ont été rétablis.