Consommation : L’origine des pains importés devra être bien mieux indiquée

Une commission du Conseil national a, à son tour, accepté une motion qui exige que les commerces qui vendent des produits de boulangerie importés soient tenus de l’indiquer clairement.

Comme le relevait l’émission de la RTS « À bon entendeur » mardi, le volume de pains et produits de boulangerie importés en Suisse a pris l’ascenseur ces dernières années (+66% en dix ans). Or la loi n’impose pas aux commerces qui les vendent d’indiquer qu’ils sont importés, encore moins de préciser d’où ils le sont.

Mais cela va bientôt changer. Une motion avait été déposée en juin dernier par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États. Elle avait ensuite été acceptée par la Chambre. Ce vendredi, c’était à la même commission, mais cette fois du Conseil national, de donner son avis. Et le texte a quasiment fait l’unanimité, puisque les élus l’ont accepté par 22 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.