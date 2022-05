Loris n'a pas remporté The Voice

Son très beau parcours dans «The Voice» ne s’est malheureusement pas terminé par une victoire. Loris, Neuchâtelois de 18 ans, s’est incliné en finale du télécrochet de TF1 samedi 21 mai 2022. Sa crainte de ne pas réussir à convaincre le public était justifiée. Pourtant, ses deux prestations – un trio en compagnie de Bigflo et Oli sur le titre «Sur la lune» et un passage en solo sur «Lose Yourself» d’Eminem» – ont été de très belle facture.

Mais les téléspectateurs de la Une lui ont préféré Nour (de l’équipe de Florent Pagny et benjamine de la finale) et Mister Mat (de l’équipe de Vianney, doyen des talents encore en course). Ces deux «superfinalistes» ont eu droit à un titre supplémentaires chacun et c’est finalement Nour qui l’a emporté, au terme d’une émission qui aura duré près de trois heures.