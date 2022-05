TF1 : Loris est toujours en course dans «The Voice»

Le Neuchâtelois a remporté samedi sa cross-battle contre son amie la Vaudoise Émilie.

Le samedi 30 avril 2022, dans le télécrochet «The Voice», le duel entre Loris, 18 ans, et Émilie, 20 ans, a tourné à l’avantage du Neuchâtelois. Sa reprise de «L’enfer», de Stromae, a bien plus séduit les téléspectateurs que l’interprétation de «Wicked Game», de Chris Isaak, par la Vaudoise. Loris a gagné son billet pour les super cross-battles en obtenant 75% des votes du public.

«On est les deux petits Suisses d’une grande émission et on a tous les deux senti qu’on allait tomber l’un contre l’autre. C’était vraiment un moment très compliqué. J’étais tellement fier d’elle en l’entendant chanter que j’ai oublié que c’était mon tour ensuite. Quand le résultat est tombé, c’était dur. Mais ça n’a rien changé entre nous. On ne s’est pas quitté, on est toujours aussi proches. Il y a vraiment du respect et de l’amitié», a confié Loris à TF1 Info.