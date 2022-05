The Voice: Loris n'est pas déçu

«Je ne suis déçu en aucun cas. J’ai été jusqu’au bout et je suis très fier d’avoir représenté la Suisse et le hip-hop jusqu’en finale.» Tels sont les premiers mots de Loris, au lendemain de la finale de «The Voice», où la candidate Nour, 16 ans, a été élue gagnante de l’émission de TF1.

Une chose est sûre: le Neuchâtelois de 18 ans, coaché par Marc Lavoine, puis par Nolwenn, n’a pas démérité durant la soirée. Ses deux prestations vocales, un trio avec Bigflo et Oli sur le titre «Sur la lune» et son passage en solo sur «Lose Yourself» d’Eminem ont fait sensation. À Neuchâtel, ville natale du jeune homme, plus de 200 personnes, fans et proches de Loris, se sont rassemblées pour suivre en direct le premier Suisse à atteindre la finale d’un télé-crochet français. «Il a été exceptionnel, je trouve qu’il a fait un super choix de chansons», a dit une admiratrice. «Je pense qu’il y a plein de belles choses à venir pour lui. Je me réjouis de voir ce que les stars vont lui proposer», a confié la meilleure amie de Loris.