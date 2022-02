«The Voice»Loris repêché par Nolwenn

Grand moment d’émotion pour Loris, lors de son audition à l’aveugle dans «The Voice», samedi 19 février 2022. Le Neuchâtelois de 18 ans a interprété le tube de Justin Bieber, «Lonely», en y ajoutant deux couplets en français. «Je me reconnaissais beaucoup dans le refrain de cette chanson, mais j’ai décidé d’y ajouter mes propres paroles, afin de raconter mon histoire et de dire ce que j’ai sur le cœur», nous confie-t-il. Malheureusement pour lui, Florent Pagny, Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine ne se sont pas retournés durant sa prestation.