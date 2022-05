Loris en demi-finale de The Voice

Loris durant sa prestation à l’épreuve des super cross battles, le 7 mai 2022. LIONEL GUERICOLAS / BUREAU 233 / ITV / TF1

Il a réussi! Loris, chanteur-rappeur de 18 ans, originaire de Neuchâtel, s’est qualifié pour la demi-finale de «The Voice» samedi 7 mai 2022. Et le dernier Romand encore en lice dans le télécrochet l’a fait avec la manière, puisqu’il a récolté 81,6% des voix du public présent en plateau face à Leeroy. «C’était le plus gros pourcentage de votes des super cross battles, c’était énorme», raconte le talent qui a interprété «Par amour», un titre de Diam’s.

Et même si aucun des coaches – Amel Bent (maman d’un troisième enfant) Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney – ne s’était retourné lors de son audition à l’aveugle, le Neuchâtelois sauvé par Nolwenn Leroy ne voit pas sa qualification comme une revanche, du moins pas contre les quatre chanteurs. «C’est plutôt une revanche sur moi, confie-t-il. Quand j’ai vu ma première prestation, je n’étais pas fier de moi. Pour moi, il était normal que personne ne se retourne. Avec mon parcours dans l’émission, je me suis prouvé que j’étais capable de faire mieux et d’aller toujours plus haut.»

Malgré ce très joli score, Loris ne songe pas à la victoire. «Je suis arrivé jusqu’ici sans réfléchir, en faisant ce que je pouvais, ce que je voulais et en me donnant toujours à fond. Je continue comme ça», souffle-t-il. Il peut cependant compter sur le soutien de son coach, Marc Lavoine, avec lequel il a tissé une relation de confiance, et surtout sur celui de ses proches qui vivent l’aventure presque plus fortement que lui, dit-il.