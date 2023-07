Lausanne: Lors des émeutes, un chauffeur TL a dû appeler à l’aide

La nuit du 1er juillet, le centre-ville de Lausanne avait été le théâtre d’émeutes qui avaient causé de nombreux dégâts et débouché sur plusieurs arrestations. Mais une scène particulièrement violente de cette guérilla urbaine n’avait pas été relayée: un chauffeur de bus des Transports publics lausannois (TL) a été attaqué par une vingtaine d’individus, alors qu’il était au volant de son véhicule, au terminus de la ligne qu’il desservait cette nuit-là.

Garé non loin du centre-ville, l’homme a vu débouler une vingtaine d’individus qui ont commencé à caillasser le bus, révèle «24 heures». Les émeutiers ont clairement ciblé le poste de conduite et le chauffeur, qui a pu donner l’alerte. L’homme a craint pour sa sécurité et il reste «fortement choqué» par cette agression. Selon le quotidien vaudois, un mineur a été interpellé pour ces faits. Les TL ont déposé plainte.