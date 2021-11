Musique : Lors d’un concert d’ABBA, deux fans tués, le groupe réagit

Mercredi, le groupe suédois a décidé de suspendre ses concerts hommage, après le décès de deux spectateurs, l’un ayant chuté sur l’autre.

Tragique événement

La grande salle devait accueillir «Thank you for the music», un spectacle d’hommage aux œuvres de Björn Ulvaeus et Benny Andersson, les deux membres masculins d’ABBA, avec notamment des reprises du groupe. «En raison de l’événement tragique à un concert d’hommage en Suède hier (mardi) soir, nous avons décidé de repousser à demain la publication de notre vidéo de notre futur concert», a indiqué ABBA sur les réseaux sociaux.