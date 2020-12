Hockey sur glace : Lorsque le sport rapproche les peuples

Sur la planète hockey, les Chiefs de Bat Yam et les Mighty Camels de Dubaï font figure de grands inconnus. Ils ont pourtant écrit une page d’histoire à l’occasion du premier match disputé par une équipe israélienne aux Émirats.

Le 18 et le 19 décembre derniers, Israéliens et Émiratis se sont retrouvés pour une double confrontation historique à Dubaï. À cette occasion, Gary Bettman, commissaire de la ligue nationale de hockey (NHL) s’est félicité que le «premier match professionnel entre une équipe d’Israël et des Émirats» soit une rencontre de hockey sur glace.