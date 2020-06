Hockey sur glace

Lorsque PK Subban joue un tour à Lindsey Vonn…

Le défenseur des Devils de New Jersey adore piéger sa tendre moitié. Un ami devait passer la prendre à l’aéroport, afin de la conduire au restaurant, où son amoureux l’attendait…

A chaque fois qu’il en a l’occasion, PK Subban, le défenseur des Devils de New Jersey, ne manque jamais une occasion de faire le clown devant une caméra. Joueur au grand cœur, engagé socialement, le petit ami de l’ancienne skieuse Lindsey Vonn s’est fait un plaisir de lui réserver une petite plaisanterie alors qu’elle revenait de voyage.

Un ami (et complice du hockeyeur) devait passer la prendre à l’aéroport, afin de la conduire au restaurant, où son amoureux l’attendait.

Ça, c’est cruel, PK! Le genre de peur qui vous arrête brièvement un battement de cœur. Gageons que l’ex-championne du monde et olympique de descente prendra sa revanche et qu’elle sera sans pitié: on peut lui faire confiance qu’elle va tout filmer!