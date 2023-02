Boudry (NE): «Lorsqu’elles regardent leur tatouage, le souvenir des abus refait surface»

Parce qu’à chaque fois qu’elles voient leur tatouage, elles repensent aux abus qu’elles ont subi, six femmes ont trainé Laurent*, un tatoueur amateur, devant la justice neuchâteloise. Les victimes présumées accusent l’homme d’avoir, entre janvier 2015 et février 2017, profité de séances pour laisser glisser ses mains vers leurs parties intimes. Aude*, la belle-fille du prévenu, l’accuse également d’avoir eu un comportement inapproprié lors de deux messages au dos qu’il lui a prodigués.

Lundi à Boudry, trois des plaignantes - Aude et ses copines Maëlle* et Livie* - ont témoigné d’attouchements. Laurent a, lui, plaidé la mauvaise interprétation de ses «gestes de tatoueur». Il n’a admis qu’un seul débordement, lorsqu’il avait touché le sein de Maelle «pour nettoyer des gouttes d’encre, après un problème avec la machine». Alors que Maelle l’accuse de lui avoir malaxé le sein, lui ne se souvient pas «avoir eu un geste aussi débordant». Il rappelle du reste s’être excusé du dérapage, quelque temps après les faits.

Victimes d’attouchements divers allant jusqu’à la pénétration digitale pour l’une d’entre elles, les six femmes, dont plusieurs étaient mineures au moment des faits, ont en commun d’avoir tu un certain temps les agissements du Français, un homme qu’un accident de parapente à l’été 2015 a rendu paraplégique incomplet et qui souffre depuis de problèmes partiels d’érection. «Je ne voulais pas compliquer la situation de leur famille alors que certaines choses étaient en train de se régler», a notamment justifié Livie.

34 mois de prison dont dix fermes requis contre l’accusé

Alors que la plupart des plaignantes sont retournées chez leur abuseur présumé se faire tatouer après les faits qu’elles lui reprochent et que les plaintes ont été déposées après la révélation d’une autre affaire (voir encadré), Me Badertscher a réfuté la thèse d’un complot: «Il ne fait aucun doute que ce que les plaignantes ont décrit est vrai. On n’invente pas des sanglots comme on n’abuse pas plusieurs thérapeutes professionnels. Il faut reconnaitre leur statut de victimes», a-t-il lancé à la cour.