Bébé battu à mort en France – La mère de Smaël avoue des «jets d'objets et des claques»

Bébé battu à mort en France : «Lorsqu’il pleurait, je lui jetais des objets, je lui mettais des claques»

Devant la justice pour la mort du petit Smaël à l’âge de 13 mois, dont le corps portait une cinquantaine de blessures, la mère a endossé une part de «responsabilité».

«Je suis responsable (...) j’assume les faits»: à son procès mercredi pour la mort de Smaël, de faim et sous les coups à 13 mois, sa mère a reconnu des «claques», «jets d’objets» et une privation de soins, assurant avoir suivi les règles éducatives du père, qui a lui nié toute participation au martyre de l’enfant.

«J’étais agacée»

«Avant, j’étais bête, menteuse. Maintenant, j’assume parce que je suis responsable de la mort de Smaël. J’assume les faits. Je vais me battre pour la mémoire de mon fils», a déclaré la mère, Arlette, une Ivoirienne de 25 ans, devant la cour d’assises de la Marne en France.

Dépeinte par l’expertise psychiatrique comme «une personnalité carencée avec une intelligence faible et un état dépressif sévère», elle comparaît avec son conjoint Oumar, Français de 37 ans né en Mauritanie, pour violences ordinaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non-dénonciation de mauvais traitements, privation de soins et d’aliments et non-assistance à personne en danger.