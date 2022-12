Etats-Unis: Los Angeles déclare l’état d’urgence face au nombre de sans-abri

États-Unis : Los Angeles déclare l’état d’urgence face au nombre de sans-abri

La maire de Los Angeles a déclaré lundi l’état d’urgence suite à la montée en flèche du nombre de sans-abri, affirmant vouloir «un changement radical» afin de résoudre ce problème épineux pour la plus deuxième plus grande ville américaine.

Karen Bass, la première femme élue maire de la ville en novembre, a pris ses fonctions dimanche et déclaré dès le lendemain l’état d’urgence. «Je ne tolérerai pas une crise des sans-abri qui touche plus de 40’000 personnes et affecte chacun d’entre nous», a-t-elle expliqué. «Ma mission est de mener Los Angeles vers une nouvelle direction avec une approche rapide et stratégique pour résoudre l’un des plus difficiles défis auxquels notre ville doit faire face.»