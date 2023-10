Jason Derulo poursuivi pour harcèlement sexuel par Emaza Gibson

Selon la plaignante, l’interprète de «Savage Love» a mis un terme à leur collaboration après qu’elle a refusé ses avances alors qu’il lui avait promis qu’elle rencontrerait le succès grâce à lui. «Le comportement de Monsieur Derulo envers cette jeune artiste a été abject. Non seulement il n’a pas tenu ses promesses et rompu le contrat, mais ses menaces physiques et ses avances sexuelles inadmissibles envers cette jeune femme qui tentait juste de percer dans l’industrie étaient scandaleuses et illégales», a indiqué l’avocat d’Emaza Gibson dans un communiqué.