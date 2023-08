Jason Momoa aperçu en train de pogoter devant Metallica

Le colosse hawaïen est un fan de metal. Visiblement, celui qui a adoré tourner dans «Fast X» aime aussi les pogos et autres circle pit qui sont légion lors des concerts du genre, y compris lors de ceux de Metallica. Lors d’un show de ces icônes du thrash, dimanche 27 août 2023, plutôt que d’être confortablement installé en loge VIP, Jason Momoa était au premier rang parmi la plèbe. Et, selon plusieurs vidéos, il ne s’est pas fait prier quand elle à commencer à bouger très fort dès les premiers morceaux.

On voit le comédien d’1m93 s’amuser comme un gamin avec d’autres fans du groupe, ébahis de le voir ainsi s’éclater avec eux. L’Américain de 44 ans a également profité de sa notoriété pour faire un plaisir à un de ses potes, hospitalisé, qui aurait dû venir voir le concert avec lui. En effet, Jason Momoa a rencontré les membres de Metallica en coulisses et a fait des FaceTime avec eux et son ami alité. «On avait tout organisé. Je suis si reconnaissant à vous tous qui avez pu faire que Travis Snyder puisse voir Metallica, Pantera et Tom Morello (ndlr: ces deux derniers assuraient la première partie de Metallica). C’était un rêve pour Travis. Malheureusement, il a eu une urgence médicale la veille. Il va bien, il s’en remet. Il a juste encore besoin de nos énergies», a écrit Jason Momoa, le 28 août 2023, sur Instagram en légende de photos où il passait des appels vidéos avec son pote et les musiciens.