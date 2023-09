Première sortie publique pour Kylie Jenner et Timothée Chalamet

En avril 2023, quand le compte X (alors appelé Twitter) de DeuxMoi a annoncé que Kylie Jenner et Timothée Chalamet étaient en couple , personne n’y a cru. Puis, la voiture de l’influenceuse américaine a été aperçue chez l’acteur franco-américain , donnant un peu plus de crédit aux infos publiées par le compte spécialisé dans les potins à propos des célébrités. Ensuite, plus grand-chose et aucune déclaration des principaux intéressés.

Mais ça, c’était avant le 4 septembre 2023 et la mise en ligne d’une vidéo montrant Kylie et Timothée complices au concert de Beyoncé, à Los Angeles. Sur les images, partagées sur X par le journaliste de «The Hollywood Reporter» Chris Gardner, on peut voir l’influenceuse de 26 ans et le comédien de 27 ans très proches et semblant flirter. Il s’agit en tout cas de la première fois qu’ils assistent ensemble à un événement public.